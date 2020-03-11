Госдолг Украины за два месяца вырос на 46 миллиардов гривень

Из-за девальвации гривни и превышения госзаимствований над погашением долга.

Государственный долг за январь-февраль текущего года вырос более чем на 2,6%, или на 46 млрд грн, из-за девальвации гривни к иностранным валютам, в которых номинирован долг, и превышения государственных заимствований над погашением долга.

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Об этом сообщается на сайте Счетной палаты со ссылкой на анализ выполнения госбюджета за январь-февраль.

Отмечается, что внешний долг вырос на 61,2 млрд грн, или на 6,6%, в то время как внутренний сократился на 14,8 млрд грн, или на 1,8%.

При этом на погашение госдолга потрачено 51,7 млрд грн, или 87,6% плановых средств на отчетный период.

По оценкам Счетной палаты, экономия на обслуживании долга произошла за счет более низкого курса гривни по отношению к доллару, чем предусмотрено в госбюджете на этот год.

В частности, фактический курс гривни в среднем за январь-февраль составил 24 гривни за доллар, тогда как в расчетах показателей бюджета на 2020 год учтен курс 27 гривен за доллар.

Отмечается, что только в январе это привело к недопоступлению 2,3 млрд грн доходов.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2020 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,9 млрд долл., или на 1,1%, до 83,4 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 80,7 млрд грн, или на 4% - до 2,079 трлн грн.