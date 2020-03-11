Курс евро превысил отметку в 29 гривень

Курс к евро упал на 26 копеек – до 29,05 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 12 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 25,62 грн/долл., то есть гривня после падения к доллару во вторник на 39 копеек упала еще на 31 копейку.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 29,05 грн/евро, что на 26 копеек ниже предыдущего показателя.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды выросла до 25,90 гривень, евро - до 29,30 гривень.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару к полудню просели на 22 копейки – до 25,60/25,63 грн/долл., к евро - на 8 копеек, до 28,94/28,97 грн/евро.

Национальный банк связывает текущие волнения на валютном рынке Украины с влиянием краткосрочных психологических факторов и заявляет о готовности поддерживать стабильность гривни с использованием международных резервов. На прошлой неделе регулятор продал 307 млн долл., вчера - 270 млн долл.