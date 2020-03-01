За неделю богатейшие люди мира обеднели на $444 миллиарда - Bloomberg
Bloomberg проанализировал состояние 500 богатейших людей мира, и в агентстве определили, что целом около 80% миллиардеров из списка Bloomberg в этом году находятся в минусе.
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Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
"Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая", - говорится в сообщении.
Самые большие потери понесли:
Джефф Безос (-11,9 миллиарда долларов)
Билл Гейтс (-10 миллиарда долларов)
Бернар Арно (-9,1 миллиарда долларов)
Илон Маск (-9 миллиардов долларов)
Уоррен Баффетт (-8,8 миллиарда долларов)
Амансио Ортеги (-6,8 миллиарда долларов)
Марк Цукерберг (-6,6 миллиарда долларов)
Ларри Пейдж (-6,4 миллиарда долларов)
Карлос Слима (-6,3 миллиарда долларов)
Сергей Брин (-6,2 миллиарда долларов)
Как сообщал УНИАН, на торгах Американской фондовой биржи 27 февраля индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.