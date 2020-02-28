На мировых рынках худшая неделя с 2008 года из-за страхов о пандемии

Европейские акции в пятницу упали на 3%, опустившись вслед за фондовыми индексами Азии и массовой распродажей на Уолл-стрит.

Мировые рынки акций могут зафиксировать максимальное недельное снижение со времен разгара финансового кризиса в 2008 году, поскольку инвесторы распродают рисковые активы на фоне опасений, что вспышка коронавируса превратится в пандемию и спровоцирует глобальную рецессию.

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Страны на трех континентах сообщили о первых случаях заражения коронавирусом в пятницу, в то время как мир готовился к возможной пандемии.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что все страны должны приготовиться, поскольку у вспышки есть потенциал вылиться в пандемию, пишет Рейтер.

Европейские акции в пятницу упали на 3%, опустившись вслед за фондовыми индексами Азии и массовой распродажей на Уолл-стрит.

“Нам даже не нужно ждать экономических данных, чтобы увидеть, насколько сильно страдает экономика. Видно, что продажи авиакомпаний и отелей уже падают вдвое или около того”, - сказал Томоаки Сисидо старший экономист Nomura Securities.

Помимо сбоев в международных перевозках и цепочках поставок, экономический ущерб также выглядит неизбежным, в то время как правительства ряда стран закрывают школы и отменяют крупные мероприятия, чтобы остановить распространение патогена.

“Можно сказать, что влияние коронавируса будет явно гораздо сильнее, чем от торговой войны между США и Китаем. Так что у ФРС нет причин для того, чтобы занять выжидательную позицию в следующем месяце”, - сказал Сисидо.

Индекс мировых акций MSCI сбавил 0,6% после снижения на 3,3% в четверг. На этой неделе индекс потерял 9,4% и может показать сильнейшее недельное падение с момента снижения на 9,8% в ноябре 2008 года.

Основные индексы Уолл-стрит снизились шестую сессию подряд в четверг, при этом индекс S&P 500 упал на 4,42% и подтвердил самую быструю для себя коррекцию в истории. S&P 500 закончил сессию на 12% ниже рекордного пика закрытия 19 февраля.

Индекс CBOE volatility подскочил до отметки в 39,16, самого высокого уровня примерно за два года. Индекс отслеживает ожидаемые колебания американских акций в ближайшие 30 дней.

Японский Nikkei потерял 3,7%, а индекс китайских “голубых фишек” CSI300 сбавил 3,6%.

Цены на нефть опустились до минимума более чем за год в пятницу и могут зафиксировать максимальное недельное снижение более чем за четыре года, так как стремительное распространение коронавируса вызвало опасения о замедлении глобального спроса.

Японская иена выросла в пятницу до месячного максимума по отношению к доллару, поскольку инвесторы обратились к безопасным активам на фоне усилившихся опасений о распространении вируса.

Денежные рынки сейчас почти на 100% уверены, что Федеральная резервная система США снизит ключевую ставку в следующем месяце.

В четверг фьючерсы на ставку ФРС указывали на примерно 76-процентную вероятность снижения стоимости заимствований уже в марте и сокращение на три четверти процентного пункта к сентябрю, согласно данным инструмента CME Group FedWatch.