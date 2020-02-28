Почти 40% украинцев не имеют банковских счетов

В странах Европы показатель наличия банковских счетов у населения приближается к 100%.

В Украине 37% взрослого населения не имеет банковских счетов. Об этом рассказала генеральный директор компании MasterСard в Украине Инга Андреева в ходе презентации национальной онлайн-платформы "Дія.Бизнес".

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"Уровень финансовой инклюзии в стране – 63%, то есть 37% взрослого населения не имеет банковского счета. То, что делает Министерство цифровой трансформации, это действия направлены, чтобы показать людям, что это не страшно и удобно. В Скандинавских странах уровень финансовой инклюзии составляет 100%, в Великобритании - 98%", - сказала Андреева.

Она подчеркнула, что рост финансовой инклюзии в стране на 10% приводит к росту ВВП на 0,3%, что даст дополнительно 10,6 миллиарда гривень в бюджет Украины.

Вместе с тем, по ее словам, Украина сейчас находится на уровне европейских и мировых трендов. По статистике Нацбанка, в 2019 году 8 из 10 торговых транзакций проводились с помощью банковских карт, и впервые объем безналичных расчетов превысил 50% от общего объема операций.

"Пять лет назад объем безналичных операций составлял только 25%. Поэтому мы двигаемся очень хорошо, но всегда есть к чему стремиться, поскольку есть европейские страны, где этот показатель 90% и выше", - подчеркнула Андреева.

Она также сообщила, что в 2019 году количество POS-терминалов для оплаты картами составило 333 тысяч штук, что на 19% больше, чем годом ранее. И 90% этих терминалов - бесконтактные, что позволяет оплачивать покупки с помощью современных гаджетов (смартфонов, смарт-часов), что делает инфраструктуру еще более удобной. При этом Украина все еще занимает последнее место в Европе по количеству POS-терминалов на тысячу населения.

"На сегодня этот показатель составляет 8,4 терминала на 1000 человек. В Европе средний показатель в 8 раз выше - 26. Поэтому мы направляем усилия на развитие инфраструктуры и разъяснения предпринимателям о том, что cashless - это развитие в первую очередь и их бизнеса. И мы возлагаем большие надежды на новую платформу "Дія.Бизнес", которая расскажет, как открыть счет, что такое карта предпринимателя, и что такое cashless-инфраструктура", - сообщила Андреева.

Как сообщал УНИАН, количество операций с использованием платежных карт в Украине в 2019 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 29% - до 5 миллиардов штук, а объем этих операций - на 24%, до 3,6 триллиона гривень.