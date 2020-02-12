Украинцы все чаще пользуются платежными картами (инфографика)

В 2019 году украинцы нарастили количество операций с платежными картами на треть - до 5 млрд. Объем таких операций вырос на 24% - до 3,6 трлн грн.

Количество операций с использованием платежных карт в Украине в 2019 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 29% - до 5 млрд штук, а объем этих операций - на 24%, до 3,6 трлн грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, среди операций с картами преобладали безналичные, на которые приходится 82%, или восемь из десяти операций.

Объем безналичных операций составил 1,8 трлн грн, или 50% операций с картами. В прошлом году этот показатель составлял 45%, а 5 лет назад - 25%.

Наибольшее количество операций с использованием карт приходится на расчеты в торговых сетях (51%), по объемам – на переводы с карты на карту (42%).

Общее количество платежных карт в Украине за год выросло на 16% - до 68,9 млн шт, в том числе 61% карт – активные.

Более четверти активных платежных карт - бесконтактные и токенизованные карты, безналичные операции с использованием которых составили треть общего количества и объема безналичных операций в торговых сетях.

Справка УНИАН. В 2018 году держатели платежных карт украинских банков провели 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше показателя 2017 года, а объем таких операций вырос на 35,4% - до 2,877 трлн грн.