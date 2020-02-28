Федерация работодателей требует от президента наложить вето на закон "о налоговом терроре"

Федерация работодателей настаивает на необходимости наложения вето на закон №1210 – более известный, как закон «о налоговом терроре».

В Федерации напомнили, что закон был принят 16 января 2020 года и 11 февраля направлен на подпись президенту.

"Надеемся, что его неподписание президентом в течение уже 16 дней свидетельствует о том, что в Офисе президента и Кабинете министров Украины всерьез задумались над качеством принятого документа и последствиями внедрения предусмотренных им изменений для экономики Украины", – сказано в официальном сообщении Федерации работодателей Украины.

В Федерации выделили 4 ключевых недостатка, которые являются «потенциально коррупциогенными» и «несут риски для государственного бюджета и экономического развития Украины в целом».

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"Прежде всего речь идет о внедрении концепции «виновной ответственности» налогоплательщиков, по которой наличие или отсутствие вины при нарушении налогового законодательства будет определяться налоговым органом и в зависимости от этого будет применяться тот или иной размер штрафа. Такие нормы лишь спровоцируют расцвет коррупции в налоговых органах", – уверены в Федерации работодателей.

Кроме того, в Федерации выступили против налогообложения т.н. «конструктивных дивидендов», а также против механизма корректировки финансового результата на основе концепции определения наличия или отсутствия «деловой цели».

Среди недостатков закона в Федерации также отметили неравенство в налогообложении налогоплательщиков (исключение из правил «тонкой капитализации», освобождение от налогообложения доходов нерезидентов в виде процентов, прочее), а также кардинальное (вдвое) повышение штрафных санкций и введение новых штрафов – в т.ч. за несвоевременное представление годовой финансовой отчетности.

"Федерация работодателей Украины призывает президента Украины Владимира Зеленского воспользоваться своим право вето к этому Закону и предложить Верховной Раде Украины разделить закон №1210 на части (вопросы администрирования, вопросы трансфертного ценообразования и налогообложения контролируемых иностранных компаний, ресурсные нормы), которые необходимо качественно доработать с учетом позиции бизнес-сообщества", - подчеркнули в Федерации.

Напомним, что кроме Федерации работодателей Украины, категорически против закона №1210 выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины – в т.ч. Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз предпринимателей и промышленников. А в Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины закон №1210 назвали «налоговым террором».

В целом, по подсчетам экономистов, законопроект №1210 может стоить Украине около 1% ВВП страны, то есть около 36-37 млрд. грн.

Ведь по прогнозам экономистов, закон ударит по многих отраслях – от металлургии (повышение ренты на железную руду) до ИТ-сектора (введение 18% налога на прибыль ИТ-компаний за рубежом).