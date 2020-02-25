Самые богатые люди мира потеряли $139 миллиардов из-за падения фондовых индексов на фоне коронавируса

Состояние 500 богатейших людей мира сократилось из-за опасений, что коронавирус ударит по мировой экономике.

Состояние 500 богатейших людей мира уменьшилось на $139 млрд 24 февраля из-за падения индексов на фондовых биржах на фоне опасений, что коронавирус ударит по мировой экономике.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, гендиректор LVMH Бернар Арно и владелец Amazon Джефф Безос потеряли по $4,8 млрд. Владелец Zara Амансио Ортеги лишился $4 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг - $3,48 млрд, а сооснователь Google Ларри Пейдж - $2,7 млрд.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики из-за коронавируса на 0,1 процентных пункта, до 3,2%.

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 25 февраля в Китае от коронавируса умерли 2 663 человека. Инфицированных COVID-19 сейчас насчитывают 77 658 человек.