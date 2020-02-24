МВФ прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики из-за коронавируса

При этом Фонд рассматривает и более пессимистичные сценарии, что распространение вируса продолжится дольше и в более глобальном масштабе, а последствия для экономики будут более длительными.

Международный валютный фонд прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики из-за коронавируса на 0,1 процентных пункта, до 3,2%.

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Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, переданном агентству УНИАН.

По ее словам, в базовом сценарии экономика Китая вернется к нормальному состоянию во втором квартале и, в результате, воздействие на мировую экономику будет относительно незначительным и кратковременным.

«При таком сценарии в 2020 году рост для Китая составит 5,6%. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем январское обновление World Economic Outlook. Глобальный рост будет примерно на 0,1 процентных пункта ниже», - говорится в заявлении.

При этом глава МВФ отметила, что Фонд рассматривает и более пессимистичные сценарии, согласно которым распространение вируса продолжится дольше и в более глобальном масштабе, а последствия для экономики будут более длительными.

«МВФ готов оказать помощь, в том числе через наш Фонд защиты от стихийных бедствий, который может предоставить гранты для облегчения бремени задолженности нашим беднейшим и наиболее уязвимым членам», - подчеркнула Георгиева.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По информации украинского Министерства здравоохранения, к 23 февраля инфицирование коронавирусом COVID-19 выявлено в 29 странах, но в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано.

В конце января Международный валютный фонд ухудшил прогноз мирового экономического роста в 2020 году до 3,3% с 3,4%, прогнозируемых в октябре 2019 года.