В Украине продолжается декларационная кампания: сколько миллионеров уже показались налоговой

Всего в январе этого года граждане задекларировали 3,9 млрд грн доходов, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

С 1 января 2020 года в Украине стартовала кампания декларирования доходов, полученных гражданами в 2019 году, в рамках которой в январе о полученных доходах отчитались почти 20 тыс. украинцев, из них 384 человека задекларировали полученный в прошлом году доход в размере более одного миллиона гривень.

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В пресс-службе Государственной налоговой службы Украины сообщили, что в подавляющем большинстве эти граждане получили свои доходы от продажи движимого и недвижимого имущества, от унаследованного или полученного в дар имущества, от сдачи внаем недвижимого или движимого имущества.

В частности, наибольшую сумму полученного дохода задекларировал киевлянин в размере почти 500 млн грн, из которых 200 млн грн были получены от наследования имущества и 259,1 млн грн - другие налогооблагаемые доходы.

Всего в январе этого года граждане задекларировали 3,9 млрд грн доходов, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

"Наиболее активно декларировали свои доходы налогоплательщики в Киеве, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, всего украинцы задекларировали к уплате в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 86,9 млн грн и военный сбор в размере 14,6 млн грн, что почти на 10% и на 11% превышает показатели за аналогичный период прошлого года соответственно.

В пресс-службе напомнили, что декларационная кампания в Украине продлится до 1 мая 2020 года, в связи с чем призвали граждан вовремя задекларировать свои доходы.

Также сообщается, что справку о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов можно получить в Электронном кабинете налогоплательщика.

Как сообщал УНИАН, украинцы по результатам декларационной кампании 2019 года задекларировали 94,37 млрд грн полученных доходов за 2018 год, что на 39,9% больше, чем по итогам предыдущей кампании.

Право на получение налоговой скидки по результатам декларационной кампании 2019 года задекларировали почти 114 тыс. украинцев.