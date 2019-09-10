Украинцы увеличили задекларированные доходы на 40% - Налоговая служба

По данным ГНС, граждане подали более 596 тысяч деклараций.

Украинцы по результатам декларационной кампании 2019 года задекларировали 94,37 миллиарда гривень полученных доходов за 2018 год, что на 39,9% больше, чем по итогам прошлой кампании, когда было задекларировано 67,46 миллиарда гривень.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНС), украинцы подали 596,2 тысячи деклараций, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

"В целом по Украине с начала года более 596 тысяч граждан подали налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах, которыми задекларировали полученные в 2018 году доходы на общую сумму 94,4 миллиарда гривень. Граждане самостоятельно определили к уплате почти 3,4 миллиарда гривень налога на доходы физических лиц и почти 485 миллионов гривень военного сбора", - сказано в сообщении.

В частности, в пресс-службе Налоговой УНИАН уточнили, что сумма налога на доходы физических лиц и военного сбора на 49,4% и на 69,2% превышает показатели соответствующего периода прошлого года.

"Наибольший удельный вес принадлежит задекларированным иностранным доходам – 18,8 миллиарда гривень. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился более чем в два раза, или на 11,2 миллиарда гривень. В целом наблюдается увеличение по сравнению с прошлым годом по всем видам доходов", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, несмотря на то, что кампания декларирования доходов граждан завершилась, ГНС не завершает работу в части привлечения к декларированию тех граждан, которые обязаны были подать декларации о доходах и не сделали этого.

Так, за непредставление в установленный срок налоговой декларации налогоплательщик несет установленную законодательством ответственность.

Также в пресс-службе напомнили, что в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации является основанием для проведения документальной проверки.

Как сообщал УНИАН, объемы доходов налогоплательщиков, обслуживаемых Офисом крупных плательщиков налогов Украины, по итогам кампании декларирования доходов в январе-июне 2019 года составили 2,69 триллиона гривень, что на 4,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.