Продавцам не нужно сохранять чеки с POS терминалов – Налоговая служба

Квитанция платежного терминала лишь подтверждает инициирование перевода средств со счета держателя платежной карточки, а не факт продажи товара, поэтому такая квитанция не является расчетным документом.

Государственная налоговая служба Украины разъяснила, что отечественное законодательство не содержит требования к продавцам сфере торговли, общественного питания и услуг сохранять чеки с POS терминалов.

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Об этом сказано на странице ведомства в сети Facebook.

"Продавцам не надо сохранять чеки с POS терминалов. Вы наверняка видели, как продавцы сохраняют копии квитанций платежных терминалов (чеки с POS терминалов). Это можно увидеть почти в каждой торговой сети. В этом нет смысла, поскольку налоговое и банковское законодательство требований хранить такие чеки не содержат. Бухгалтеры и продавцы хранят постерминальные чеки, так как считают, что они могут понадобиться при налоговых проверках, однако, это не так", - сказано в сообщении.

В юридическом обосновании на сайте налоговой службы сказано, что квитанция платежного терминала лишь подтверждает инициирование перевода средств со счета держателя платежной карточки, а не факт продажи товара (получения услуг), поэтому такая квитанция не является расчетным документом в понимании закона № 265 «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла закон, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей 2-4 категорий использовать РРО. При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые находятся на первой группе налогообложения.

Налоговая служба с января этого года начала тестировать бесплатное программное РРО для смартфонов и планшетов.