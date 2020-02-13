Минфин за месяц одолжил внутри страны почти 19 миллиардов гривень

Средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ снизилась до 10%.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе 2020 года привлекло в государственный бюджет 18,6 млрд грн.

Читайте такжеБюджет из-за крепкой гривни в январе недополучил более 2 миллиардов - Счетная палата

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ снизилась до 10%.

Также сообщается, что платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода за месяц составили 36,2 млрд грн, в том числе 31,2 млрд грн – в счет погашения номинальной стоимости.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2019 году разместило гривневые ОВГЗ на 227,6 млрд грн, что в 3,5 раза выше показателя за 2018 год.

Объем размещения облигаций в долларах США в 2019 году составил 4,3 млрд, или на 24,5% выше показателя годом ранее, в евро - 387 млн, или ниже на 23%.