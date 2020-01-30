НБУ сохранил прогноз роста экономики Украины в этом году на 3,5%

Прогноз на 2021 год также остается неизменным – на уровне 4%.

Национальный банк сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2020 году на 3,5%.

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Как говорится в материалах НБУ, прогноз на 2021 год также остается неизменным - на уровне 4%.

В 2022 году Нацбанк ожидает роста экономики на 4%.

Справка УНИАН. Рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года составил 4,1% в годовом выражении. Ожидаемый показатель роста по итогам 2019 года в целом на уровне около 3,5% станет максимальным за последние 8 лет.

По последним прогнозам, Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в 2020 году на 3%, Всемирный банк – на 3,7%.

Правительство Украины прогнозирует рост реального ВВП Украины в текущем году на 3,7%, однако планирует пересмотр своих прогнозов.