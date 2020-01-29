Почему падает курс гривни: эксперты назвали причины

По их мнению, китайский коронавирус пока не повлиял на валютный рынок Украины. Некоторое снижение курса гривни в последние дни в большей мере обусловлено внутренними факторами, отметили эксперты.

Ситуация в Китае, где в результате вспышки нового коронавируса заболели тысячи людей, не оказала значительного влияния на валютный рынок Украины и курс гривни, считают эксперты.

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В частности, старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик констатировал, что приток валюты в Украину для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался несколько ниже ожиданий на фоне наблюдаемого переключения интереса мировых инвесторов на вложения в менее рисковые активы, включая облигации США.

В то же время, эксперт считает, что этот фактор не стал определяющим для валютного рынка Украины и более значительное влияние оказали внутренние факторы. «В декабре прошлого года была задержка по возврату НДС, а сейчас происходит его возмещение. Соответственно, некоторые экспортеры менее нуждаются в гривне и частично придерживают валютную выручку», - пояснил он.

Кроме того, как отметил Ребрик, Национальный банк, по всей видимости, не намерен сдерживать постепенный возврат курса на уровень чуть выше 25 гривень за доллар и не вмешивается в работу рынка. Некоторые участники рынка, вероятно, восприняли это как сигнал к покупке валюты.

Главный экономист «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов также считает, что снижение курса гривни в последние дни не связано с ситуацией в Китае.

«Это коррекция в ожидании резкого снижения учетной ставки. Я бы не преувеличивал влияние вируса. Китайский вирус пока не повлиял и, надеюсь, не повлияет на решительность регулятора завтра», - сказал эксперт, подразумевая предстоящую огласку решения Национального банка по учетной ставке.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на 29 января установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,72 грн/долл., что на 12 копеек ниже предыдущего показателя. Таким образом, гривня снизилась к доллару второй день подряд – после падения днем ранее на 27 копеек.

В результате вспышки ранее неизвестного штамма коронавируса тысячи граждан Китая заболели, а число умерших уже превысило 100 человек. Случаи заболеваний зафиксированы также в 15 других странах мира. Мировые рынки отреагировали на ситуацию в Китае падением цен на нефть и металлы, снижением фондовых индексов и ростом доходности евробондов развивающихся стран.