Украина получила 1,25 миллиарда евро от размещения бондов

Украинские бонды приобрели 200 инвестиционных фондов из 31 страны.

Государственная казначейская служба Украины уже получила средства от нового выпуска десятилетних еврооблигаций на 1,25 млрд евро, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

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«Средства от нового выпуска еврооблигаций в евро уже на счетах Государственного казначейства Украины», - написала Маркарова на своей странице в соцсети Faceebook.

По ее словам, украинские 10-летние евробонды приобрели 200 инвестиционных фондов из 31 страны.

В частности, среди покупателей фонды, управляющие активами (85%), хедж фонды (7%), пенсионные и страховые фонды (6%), банки (2%).

При этом 42% инвесторов из Великобритании, 34% - из США, 19% - из стран Евросоюза, 5% - из стран Азии и Ближнего Востока.

Маркарова подчеркнула, что инвестиционная база в ходе этого размещения существенно расширилась, и среди покупателей есть как глобальные инвестиционные фонды с безупречной репутацией, так и небольшие пенсионные и страховые фонды, преимущественно из стран Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, Украина разместила десятилетние евробонды на 1,25 млрд евро с рекордно низкой ставкой доходности 4,375% годовых. Расчеты по новому выпуску должны состояться 27 января, а полученные средства будут направлены на финансирование госбюджета.

Проведенное размещение стало вторым выходом Украины на рынок внешних заимствований в евро после 15-летней паузы. В предыдущий выход в июне 2019 года наша страна разместила семилетние евробонды на 1 млрд евро с доходностью 6,75% годовых.