МВФ отметил прогресс в выполнении Украиной условий для старта новой программы

Глава МВФ отметила прогресс Украины в реформировании судебной власти и подчеркнула важность завершения выполнения необходимых требований.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским на Международном экономическом форуме в Давосе отметила прогресс в выполнении Украиной условий для старта новой программы.

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«У нас был очень конструктивный разговор с президентом Зеленским о прогрессе, сделанном в реформировании судебной власти, повышении уважения к закону, в продвижении в экономическом росте и важности завершить действия, которые по-прежнему остаются неразрешимыми, чтобы мы могли поставить программу МВФ на решение совета директоров», – сказала она.

Георгиева также поблагодарила президента и его команду за стремление выполнить предусмотренные программой обязательства.

Зеленский в свою очередь также отметил, что дискуссия была конструктивной.

«У нас был хорошая дискуссия об очень важной поддержке МВФ Украины в целом и для каждого украинца», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров МВФ.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий в декабре 2019 года заявлял, что решение о новой программе может быть утверждено в первом квартале 2020 года, а среди предварительных условий для заключения соглашения - принятие в Украине законов о невозможности возврата неплатежеспособного банка бывшим владельцам, создании единых юридических лиц налоговой и таможенной служб, обороте сельскохозяйственных земель.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что после выполнения новой трехлетней программы финансирования Украина может полностью завершить сотрудничество с Международным валютным фондом.