Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда с "дырой" в 173 миллиарда гривень

Гончарук подчеркнул, что бюджет Пенсионного фонда на 2020-й год является "сбалансированным".

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020-й год, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

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По словам премьера, дефицит Пенсионного фонда составляет 172,576 миллиарда гривень.

"Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172,576 миллиарда гривень. Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020-й год является сбалансированным", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 декабря прошлого года выросли размер прожиточного минимума и минимальная пенсия. В частности, прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 95 гривень – до 2102 гривень, минимальная пенсия – на 74 гривни, до 1638 гривень.

Проектом государственного бюджета на 2020 год предусмотрено выделение 172,57 миллиарда гривень на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 167 миллиардов гривень.