Минэкономики хочет уменьшить отчисления госкомпаний в бюджет

Министерство предлагает уменьшить отчисления дивидендов госкомпаний в бюджет до 50% с 90% от чистой прибыли. Также предлагается разрывать контракты с руководителями госкомпаний в случае невыплаты до 1 июля 2020 года дивидендов в госбюджет по результатам 2019 года.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает снизить до 50% с 90% долю чистой прибыли, которую государственные компании направляют в государственный бюджет в виде дивидендов.

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Об этом сказано в проекте постановления Кабинета министров, размещенном на сайте министерства.

«Утвердить базовый норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также хозяйственных обществ, 50 и более процентов акций (долей) которых принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий, в размере 50 процентов», - сказано в тексте документа.

Также в проекте предлагается разрывать контракты с руководителями госкомпаний в случае невыплаты до 1 июля 2020 года дивидендов в госбюджет по результатам их финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году.

В пояснительной записке к документу указывается, что госбюджет на 2020 год предусматривает поступления в размере 35,268 млрд грн в виде дивидендов госкомпаний.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля 2019 года Кабинет министров повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год до 90% с 75%.