Гривня завершила день падением: сколько стоит доллар

Курс гривни к доллару опустился на 11 копеек, курс к евро - на 17 копеек.

Национальный банк Украины на пятницу, 17 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,09 гривни/доллар, что на 11 копеек ниже предыдущего показателя.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,90 гривни/евро, что на 17 копеек ниже предыдущего показателя.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию сегодняшних торгов установились на уровне 24,17/24,20 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,93/26,96 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за первые 11 месяцев 2019 года - до 23,97 гривни/доллар. Продолжила гривня рост и в декабре - четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 26 декабря 2019 года на уровне 23,26 гривни/доллар.

Однако 27 декабря 2019 года НБУ впервые за месяц опустил гривню, продолжилась эта тенденция и в начале 2020 года.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.