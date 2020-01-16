В Минцифры назвали сумму сэкономленных ими средств для бюджета

Большую часть средств удалось сэкономить благодаря реформе Госсвязи.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили об экономии около 1,4 млрд грн средств госбюджета. Об этом у себя в Facebook сообщил министр Михаил Федоров.

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По словам Федорова, сэкономить средства удалось за счет остановки неэффективных ИТ-закупок — 38,1 млн грн, оптимизации закупки оборудования — 102,7 млн грн, остановке закупок серверов и избыточных лицензий для Государственной уголовно-исполнительной службы — 125,9 млн грн и остановке закупок по завышенной цене медицинской информационной системы ГУ Центр охраны здоровья — 115, 7 млн грн.

Больше всего средств удалось сэкономить благодаря реформе Госспецсвязи — 1 млрд грн.

Также Федоров упомянул привлечение министерством донорских средств и запуск кабинета застройщика.