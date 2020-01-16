Новым законом о среднем образовании предусмотрено больше возможностей для назначения доплат учителям - МОН

Также законом предусмотрена реальная педагогическая автономия учителя в создании программ, разработке собственной системы оценки, поощрении учеников и в повышении квалификации.

Принятым сегодня новым законом о среднем образовании предусмотрено больше возможностей для назначения доплат учителям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что законом предусмотрена реальная педагогическая автономия учителя в: создании программ; разработке собственной системы оценки и поощрении ученика (с созданием шкалы перевода в 12-балльную шкалу) и повышении квалификации по своему выбору и за счет государства.

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Также законом предусмотрено большие возможности для роста зарплаты учителя - больше доплат для педагогов, в частности от 10 до 20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами. Кроме этого, педагоги смогут получать дополнительные доплаты, которые, благодаря закону, сможет устанавливать учредитель заведения.

«Это лишь отдельные шаги в направлении увеличения зарплаты учителя. В этом году Министерство образования и науки планирует комплексную реформу заработной платы - она, в частности, будет предусматривать внесение части надбавок в оклад педагога и гарантии уровня зарплаты для всех учителей», - отметила министр Анна Новосад.

Также предусмотрена педагогическая интернатура для молодого учителя в первый год работы. В её рамках он или она получит наставника, который будет обязан давать консультации молодому специалисту и помогать ему стать успешным учителем. Наставник будет получать дополнительную 20-процентую надбавку.

Кроме того, законом предоставлено больше возможностей для педагогического роста учителей. Так, установлены государственные гарантии повышения квалификации учителя, на эти цели предусмотрено софинансирование из государственного и местных бюджетов, возможность повышать квалификацию у негосударственных провайдеров, создание новых центров профессионального развития педагогических работников.

Также законом предусмотрен ряд новшеств для образовательных управленцев. Предоставлено больше возможностей для усиления школ педагогами. Новый закон открывает возможность стать учителем человеку с любым, а не только педагогическим, высшим образованием. Обязательный перевод учителей-пенсионеров на срочные контракты должен состояться до 1 июля 2020 года.

Кроме того, предусмотрены новые подходы к назначению директоров школ. С учетом пилотирования различных видов конкурсного отбора директоров закон устанавливает, что коллектив школы и родители будут играть совещательную роль при выборе, но сам конкурс будет проводить независимая комиссия. Также обязательным является видеотрансляция и видеофиксация отбора. Это должно минимизировать использование админресурса директором, а также влияние выборов на учебный процесс.

Закон также предусматривает, что в рамках конкурса директор обязательно должен будет представить стратегический план развития заведения.

При этом до 1 июля 2020 года директора школ, которые находятся на бессрочных трудовых соглашениях, будут в обязательном порядке переведены на срочные трудовые договоры на 6 лет (на 1 год - для директоров, получающих пенсию по возрасту) с дальнейшей возможностью участвовать в конкурсе.

Вместе с тем законом предусмотрено больше возможностей для школ в использовании собственных средств. В частности, на: формирование структуры заведения и штатного расписания; установление доплат, надбавок, выплаты материальной помощи, премий и/или их размеров, других видов стимулирования и награждения работников; на оплату текущих ремонтных работ помещений и сооружений заведений; оплату повышения квалификации педагогических и заключения гражданско-правовых соглашений для обеспечения деятельности заведения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла закон «О среднем образовании» (№ 0901). Закон поддержали 327 народных депутатов.

Среди прочего, законом предусмотрена педагогическая интернатура, контракты для директоров и учителей на пенсии, ученическое самоуправление, возможности для создания настоящей старшей профильной школы, возможность для учащихся выбирать свою образовательную траекторию, финансовая автономия школ, больше возможностей для профессионального роста и увеличения зарплат учителей.