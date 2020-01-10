Гривня отвоевывает позиции: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс нацвалюты к доллару на 11 января установлен на уровне 23,97 гривни, к евро - 26,59 гривни.

Национальный банк Украины на субботу, 11 января, установил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек выше предыдущего дня на уровне 23,97 гривни/доллар.

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Согласно данным на сайте НБУ, в декабре прошлого года национальная валюта ежедневно обновляла или удерживала максимум с января 2016 года, и только 27 декабря гривня по официальному курсу впервые за месяц просела к доллару – до 23,29 гривни/доллар, тогда как предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 26 декабря на уровне 23,26 гривни/доллар.

Официальный курс гривни к евро на 11 января установлен на уровне 26,59 гривни/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию сегодняшних торгов установились на уровне 23,94/23,96 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,57/26,59 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года гривня укрепилась к доллару США на 1,5%, с начала 2019 года – на 14,5%.

Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,69 гривни/доллар на 1 января 2019 года.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 гривни/доллар.