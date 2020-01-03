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Зеленский получил почти 5 миллионов гривень от "Квартала 95"

20:37, 03 января 2020
Финансы
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Владимир Зеленский / фото REUTERS

Об этом свидетельствуют данные Реестра электронных деклараций.

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В сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии от 3 января Зеленский указал, что получил 4,88 миллиона гривень роялти от "Квартала 95" и 104 тысячи гривень за пользование торговой маркой.

Роялти - это платежи, которые выплачиваются продавцу лицензии за текущее пользование активами, чаще всего правами интеллектуальной собственности.

Баллотируясь в президенты в 2019 году Зеленский подавал декларацию о доходах. Зеленский задекларировал за 2017 год 7,3 млн гривень доходов, в том числе от работы в "Квартале 95".

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Теги: #декларация#президент Украины#Владимир Зеленский