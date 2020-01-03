Зеленский получил почти 5 миллионов гривень от "Квартала 95"

Владимир Зеленский получил 4,8 миллиона гривень роялти от Квартала 95.

Президент Владимир Зеленский задекларировал получение 4,8 миллиона гривень роялти от "Квартала 95".

Об этом свидетельствуют данные Реестра электронных деклараций.

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В сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии от 3 января Зеленский указал, что получил 4,88 миллиона гривень роялти от "Квартала 95" и 104 тысячи гривень за пользование торговой маркой.

Роялти - это платежи, которые выплачиваются продавцу лицензии за текущее пользование активами, чаще всего правами интеллектуальной собственности.

Баллотируясь в президенты в 2019 году Зеленский подавал декларацию о доходах. Зеленский задекларировал за 2017 год 7,3 млн гривень доходов, в том числе от работы в "Квартале 95".