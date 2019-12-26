НБУ вводит в обращение памятные монеты в честь украинских военных (фото)

Монеты выпущены тиражом 1 млн штук.

Национальный банк сегодня, 26 декабря, вводит в обращение две памятные монеты номиналом 10 гривень, посвященные украинским военным. Как сообщает пресс-служба НБУ, обе монеты выпущены тиражом 1 млн штук.

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Монета “На страже жизни” посвящена военным медикам. На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, надпись “Україна”, год чеканки монеты и номинал. В центре — стилизованная композиция: пламя, на фоне которого крест (символ медицины) вокруг — камуфлированные обломки, которые символизируют драматизм войны; внизу между обломками — логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты размещена стилизованная композиция: военный медик оказывает помощь раненому бойцу во время боевых действий, зеркальные силуэты вертолета и группы военных, идущих к нему с носилками и надпись: "На страже жизни".

Монета «Участникам боевых действий на территории других государств» посвящена военным специалистам, участникам многих миротворческих миссий.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, надпись “Украина”; на зеркальном фоне — стилизованная композиция: на фоне модели Земли изображены континенты, номинал и год чеканки монеты, а также логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины и надпись “Участникам боевых действий на территории других государств”.

На реверсе монеты в обрамлении растительного орнамента, на зеркальном фоне надписи: “Долг/Мужество/Память”.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 20 декабря ввел в обращение новые банкноты номиналом 50 гривень и монеты номиналом 5 гривень.

Обновленные банкноты номиналом 50 гривень имеют аналогичный размер, похожую цветовую гамму и содержат основные изображения банкнот соответствующего номинала предыдущих образцов, включая портрет выдающегося государственного деятеля Украины Михаила Грушевского на лицевой стороне.

Вместе с тем, новая банкнота имеет усовершенствованную систему защиты, включая улучшенную рельефность элементов печати, более совершенные элементы ультрафиолетовой и инфракрасной защиты.

Монета номиналом 5 гривень изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием. На реверсе монеты изображен портрет гетмана Богдана Хмельницкого, как и на банкноте аналогичного номинала.