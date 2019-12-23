Украинцам с маленькими зарплатами обещают снизить налоги: детали

В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц.

Государственная налоговая служба Украины в ходе проведения комплексной налоговой реформы в 2020 году намерена пересмотреть ставки налогов, взимаемых с заработных плат, в сторону уменьшения, в частности, снизить налоговое давление на маленькие зарплаты.

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Об этом сообщили в пресс-службе Налоговой службы со ссылкой на главу ведомства Сергея Верланова.

«В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на самые маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено», - цитирует пресс-служба Верланова.

Также сообщается со ссылкой на главу Налоговой службы, что в Украине налоговая нагрузка является средней по миру, а ключевым является вопрос налоговой справедливости.

«Есть плательщики, которые не платят налоги. Поэтому налоговая нагрузка концентрируется только на законопослушных компаниях и гражданах. И наша задача - делать так, чтобы платили все, что позволит снижать налоги», - пояснил Верланов.

На сегодняшний день украинцы уплачивают налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5%, которые взимаются с зарплаты.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины намерено в январе 2020 года начать проведение комплексной диагностики налоговой системы страны и по ее итогам разработать план имплементации налоговой реформы.

Бизнес-сообщество незначительно ухудшило оценку налоговой системы Украины, о чем свидетельствуют результаты составленного Европейской Бизнес Ассоциацией Налогового индекса, который в апреле-октябре 2019 года снизился до 2,90 балла с 2,98 балла в предыдущем периоде из 5 возможных, оставшись в отрицательной плоскости, в которой он находится на протяжении всей истории исследования с 2011 года.

Согласно исследованию, 26% опрошенных экспертов из компаний-членов ассоциации недовольны налоговым законодательством, еще 59% считают качество налогового законодательства Украины удовлетворительным.