Налоги в 2020 году: сколько придется платить ФОПам

Предприниматели первой группы заплатят 1249,26 грн в месяц, второй - 1983,66 грн.

Государственная налоговая служба Украины обнародовала размеры налогов и обязательных платежей для физических лиц-предпринимателей, которые будут действовать в 2020 году.

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Как сообщается на сайте налоговой службы, предприниматели первой группы упрощенной системы налогообложения с 1 января 2020 заплатят 1249,26 грн в месяц, включая единый налог и единый социальный взнос, второй группы - 1983,66 грн в месяц.

Для третьей группы предприниматели в зависимости от выбранной системы оплатят 3% от дохода по единому налогу и 20% по налогу на добавленную стоимость либо 5% от дохода без уплаты НДС. Размер ЕСВ для этой группы составит 1039,06 грн в месяц.

В налоговой службе напомнили, что по общей системе налогообложения предприниматель заплатит 1039,06 грн по ЕСВ, налог с прибыли по ставке 18% и военный налог по ставке 1,5%.

Также в налоговой службе сообщили, что с 1 января размер туристического сбора вырастет до 23,62 грн за ночь для внутренних туристов и до 236,15 грн за ночь – для иностранного туриста.

Налог на недвижимость в 2020 году составит не более 70,85 грн за квадратный метр.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины обнародовало финальный текст закона о государственном бюджете страны на 2020 год с предельным уровнем дефицита на уровне 94,3 млрд грн, или 2% ВВП.

Доходы госбюджета в следующем году составят 1,096 тлрн грн, расходы – 1,182 трлн грн, предельный объем государственного и гарантированного государством долга - 2,363 трлн грн.