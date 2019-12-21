За ноябрь сумма начисленного НДС выросла на 4,2 миллиарда гривень по сравнению с прошлогодним показателем, - Верланов

За ноябрь сумма начисленного налога на добавленную стоимость (НДС) составила 21,9 млрд грн. Это почти на 4,2 млрд грн, или на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года (17,8 млрд грн).

Таким образом, налоговая последовательно реализует задачу премьер-министра Алексея Гончарука по выполнению плановых показателей по поступлениям в бюджет до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Отмечается, что прирост начислений состоялся, несмотря на уменьшение объемов поставки на 40,4 млрд грн, или на 5%. Так, если в ноябре 2018 года объем поставок составлял 804,5 млрд грн, то в ноябре 2019 – «только» 764,1 млрд грн.

«Благодаря эффективным мерам по администрированию, активной борьбе со схемами и качественной аналитической составляющей Государственная налоговая служба увеличивает поступления в бюджет даже в условиях уменьшения объемов поставок», - заявил председатель налоговой Сергей Верланов.

По его словам, ГНС выполнит все плановые поступления в бюджет по 2019 год. «Я пообещал правительству, что налоговая справится с поставленной задачей. И мы это сделаем!» - подчеркнул Сергей Верланов.

Напомним, ранее глава ГНС Сергей Верланов заверил, что динамика роста поступлений платежей в бюджет сохранится и в дальнейшем.