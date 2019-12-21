VAB банк направил весь кредит от НБУ на выплаты вкладчикам - Писарук

По словам Писарука, средства полученного рефинансирования были потрачены банком под жестким контролем НБУ и исключительно на выплаты вкладчикам, что опровергает обвинения НАБУ в будто нецелевом использовании стабилизационного кредита НБУ.

Александр Писарук полностью опроверг обвинения НАБУ в сторону экс-руководства VAB банка и его экс-владельца, Олега Бахматюка, в якобы нецелевом использовании средств рефинансирования, полученных от НБУ.

Об этом экс-заместитель председателя Национального банка и председатель Райффайзен банка рассказал в интервью ЭП, комментируя резонансное дело Писарук-Бахматюка. Он заявил, что стабилизационный кредит был выдан банку абсолютно законно, и VAB банк потратил его по прямому назначению - для выплаты средств вкладчикам во время финансового кризиса в стране.

"Здесь надо понимать контекст, когда это все происходило. Это был октябрь 2014 года, когда ситуация в стране была очень сложная. Осень 2014 года - это, пожалуй, был самый худший кризисный период 2014-2015 годов. После событий на Востоке Украины ситуация в стране была очень тяжелая, - рассказал Александр Писарук. - Клиенты нервничали и выводили деньги из банков, оттоки были очень большие, ликвидность банков страдала. Макроэкономическая ситуация была очень тяжелая: показатели дефицита бюджета, дефицита платежного баланса были крайне неудовлетворительны. Резервы Нацбанка почти закончились. Это был не просто стабилизационный кредит на поддержание ликвидности, это целевой кредит на выдачу гарантированных вкладов клиентам банка ".

По словам Писарука, средства полученного рефинансирования были потрачены банком под жестким контролем НБУ и исключительно на выплаты вкладчикам, что опровергает обвинения НАБУ в будто нецелевом использовании стабилизационного кредита НБУ. "В итоге этот кредит и был выплачен всем гарантированным вкладчикам. Национальный банк недавно публиковал эту информацию и подтверждал, что в течение 18 дней около 80 тыс человек получили эти 1,2 млрд грн. Нацбанк в своих операционных возможностей контролировал выдачу средств, получая ежедневные отчеты, - заявил Писарук. - В рамках полномочий Нацбанка было решение о целевой выдачу 1,2 млрд грн на выплаты гарантированным вкладчикам, это было сделано. Это задокументированный факт. Вы можете прочитать это в постановлении НБУ. Перечень ограничений для VAB был самым длинным из тех, что я вообще помню. Особенно много ограничений было на проведение операций ".

Напомним, что дело Писарука-Бахматюка, которое было повторно открыто НАБУ в нарушение норм действующего законодательства, касается получения рефинансирования НБУ VAB Банком. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ Олегу Бахматюку. Кроме того, сам Бахматюк неоднократно предлагал погасить задолженность банка, выведенного с рынка решению НБУ, с применением механизмов реструктуризации.