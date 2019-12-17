Инфляция по итогам года составит от 4 до 6% - глава НБУ

Представители Нацбанка считают, что укрепление курса гривни является позитивным для экономики в целом.

Показатель инфляции по итогам 2019 года составит от 4 до 6%, о чем во время встречи правительства и Национального банка Украины заявил глава НБУ Яков Смолий.

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«Благодаря укреплению курса гривни инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в промежутке 5% +/- 1 п.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили», - цитирует Смолия пресс-служба Кабмина.

Согласно сообщению, во время встречи представители Национального банка отметили, что укрепление курса гривни является позитивным для экономики в целом, хотя в краткосрочной перспективе может иметь определенное негативное влияние на отдельные отрасли.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 17 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,49 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.