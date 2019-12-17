Доллар упал еще больше: свежие курсы

Гривня по официальному курсу освоила новый четырехлетний максимум - 23,49 грн/долл.

Национальный банк Украины на вторник, 17 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,49 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 16 декабря на уровне 23,50 грн/долл.

Официальный курс гривни к евро на 17 декабря установлен на уровне 26,18 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов 16 декабря установились на уровне 23,49/23,52 грн/долл., к евро - на уровне 26,19/26,22 грн/евро.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 грн/долл.