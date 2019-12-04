Кабмин продлил санкции против российских товаров до конца 2020 года

Введение Украиной специальных пошлин является ответом на аналогичные действия России.

Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2020 года специальные пошлины против российских товаров.

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Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 15 мая 2019 года принял постановление №535 о введении ответных санкций в отношении российских товаров, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из России. В частности, санкции касаются таких групп товаров, как промышленные, минеральные удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспортные средства. В том числе документом запрещалось ввозить железнодорожные вагоны с марта 2020 года. На заседании 6 ноября Кабмин перенес дату вступления в силу данного постановления с 1 марта 2020 года на 20 ноября этого года.

Украина в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократила оборот внешней торговли товарами с Россией на 11% - до 2,34 млрд долл. США.