Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара после праздников

В декабре и январе, если ничего экстремального не произойдет, ситуация будет примерно такой же, как сегодня, и гривня будет укрепляться, считает эксперт.

Многие экономисты говорили, что к концу года доллар по отношению к гривне будет дорожать, да и в бюджете на 2019 год курс был заложен на уровне 29,4 гривен за доллар, но пока что гривня остается стабильной и даже немного укрепляется.

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Политолог и экономист, директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал Главреду, благодаря чему гривня укрепляется и что будет с нацвалютой в начале 2020 года.

По его словам, в страну заходит много свободно конвертируемой валюты, так как хорошо работает аграрный сектор, и, как следствие, увеличиваются поставки экспортной сельхозпродукции в Европейский Союз и другие страны.

Во-вторых, отмечает эксперт, Нацбанк не печатает гривню. В-третьих, в Украине стали меньше красть, добавляет Соскин.

Также эксперт вспоминает, что цены на нефть не повышаются, а падают. Таким образом, получается, что и цены на бензин не растут. И это тоже способствует укреплению гривни.

Однако не все так радужно, добавляет Соскин. «Правительство и парламент стратегически неправильно поступили, приняв госбюджет на 2020 год с огромным дефицитом, вместо того, чтобы заложить профицит. А ведь приходит время выплаты государственных долгов. Госдолг нависает над украинской экономикой, как огромная лавина", - считает он.

Другой фактор стабильности – выпуск гривневых долговых обязательств внутри страны. "То есть идет постоянный заем, который совершает Минфин Маркаровой – по сути, она вместе с премьером строит финансовую пирамиду. Это – самая главная угроза", - считает эксперт.

По его словам, пока что удается, хотя уже довольно трудно, балансировать ситуацию. Однако она ухудшается. "Сейчас мы видим массовые невыплаты зарплат врачам, учителям, шахтерам и т.д. Это – первый признак того, что ситуация становится нестабильной, то есть правительство не получает доходов в госбюджет. Уже в этом году недобор доходов на уровне 10%. Это – очень серьезный объективный признак того, что гривня может завалиться. А если еще будут какие-то посадки людей из Нацбанка, которые спровоцируют кризис руководства и т.д., это станет очень опасной тенденцией", - считает он.

Соскин прогнозирует, что стабильная ситуация, по идее, пока что будет держаться. "Мы плавно войдем в рождественские и новогодние праздники. В декабре и январе, если ничего экстремального не произойдет, ситуация будет примерно такой же, как сегодня, и гривня будет укрепляться. И в это время мы можем выйти на уровень 25,5 гривень за евро и 24 гривни за доллар", - отмечает эксперт.

В то же время, добавляет он, нужно провести секвестр госбюджета, особенно на 2020 год. Надо выйти на профицит бюджета, тогда гривня будет стабильна, считает Соскин.

По его словам, сложное время начнется после Крещения - в конце января и феврале. "Если сейчас не принять меры, чтобы убрать факторы, ведущие к обрушению гривни, плюс начнется обострение политической ситуации, то может произойти обрушение гривны. Может жахнуть так, что курс составит 50 гривень за доллар. Хотя если власть сделает все то, о чем говорилось выше, возможно, такого сценария нам удастся избежать", - резюмирует Соскин.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 27 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,98 грн/долл., что является максимальным значением за период с января 2016 года, или почти за 4 года.