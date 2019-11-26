Гончарук ответил на требование Зеленского вернуть долги учителям и врачам

Кабмин завтра перераспределит более 171 млн грн на зарплаты учителям и направит 326 млн грн на медицинскую субвенцию.

Кабинет министров Украины завтра перераспределит 171,1 млн грн на зарплату учителям и дополнительно направит 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплату врачам.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба правительства.

«Уже завтра правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам», - отметил Гончарук.

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Кроме того, по информации пресс-службы, Министерство здравоохранения изменяет механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирование, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям. Таким образом, со следующего года не будет никаких задержек с зарплатами для врачей.

В то же время, как отмечается, Министерство образования и науки активно работает по трем направлениям для предотвращения возникновения задолженности. Так, в следующем году в образовательной субвенции впервые будет учтен актуальный контингент детей.

«Проще говоря, раньше платили заработную плату по количеству детей, которое значительно меньше реалистичного. А на самом деле это означает, что учителя недополучали деньги на зарплаты в последние годы. Мы, наконец, эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реалистичным. В то же время создается эффективная сеть школ, что значительно поможет повысить зарплаты педагогам, готовятся изменения в формулу распределения образовательной субвенции», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, президент Владимир Зеленский попросил Кабинет министров быстро решили вопрос погашения долгов по зарплатам учителям и врачам. Он сообщил, что в некоторых регионах педагоги и медики с сентября не получают зарплаты.