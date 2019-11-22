Bloomberg: Инвесторы Украины в погоне за доходом могли пройти точку невозврата

Иностранцы скупают внутренний украинский долг, но в случае кризиса им будет трудно избавиться от такого достояния.

Иностранные инвесторы стекаются на один из наиболее доходных в этом году развивающихся рынков. Но они, вероятно, слепо идут туда, где их ждут проблемы. Недоразвитый вторичный рынок предполагает, что покупатели локального долга Украины могут быть неспособны продать свои приобретения, если настроения относительно глобальных рисков изменятся.

Даже если они найдут покупателя для этих бондов, неликвидный рынок валюты может означать дальнейшие потери из-за потенциальное обесценивание гривны. Хотя в этом году она была валютой с лучшими показателями в мире, — пишет Bloomberg.

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«Продажа бондов местным по привлекательной цене в короткий срок может оказаться проблемной», - сказал изданию аналитик инвестиционного банка ICU Тарас Котович.

Эти риски не сдерживают инвесторов, привлеченных одной из самых высоких реальных процентных ставок в мире и политическим моментом, созданным приходом к власти нового президента. Украина все еще на ранней стадии построения своего внутреннего долгового рынка. Ее экономика восстанавливается после девальвации и войны с силами России. Доля бондов в гривне, которые оказались в руках нерезидентов, выросла до 15% с почти нуля по состоянию на начало года.

Иностранные инвесторы купили в 2019-м государственных бондов, выпущенных в гривне, на 4,1 миллиарда долларов. Этому способствовало облегчение доступа к этим ценным бумагам после присоединения Украины к сети Clearstream International SA в мае. Чиновники также сократили контроль капитала, который был введен во время финансового кризиса в 2015 году.

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В пятницу, находясь в Лондоне, премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал иностранцев больше инвестировать в свою страну. Он уверял, что Киев решителен в борьбе с коррупцией и в построении верховенства закона. И сейчас он «очень открытый для частного инвестирования». Об этом он сказал на инвестиционном саммите Восточного партнерства в ЕБРР.

Хоть приток денег и большой для Украины, он составляет лишь треть от того, что вкладывают в крупные развивающиеся рынки, такие как Россия и Бразилия. То, что инвесторы считают риском, может быть благом для Украины. Поскольку иностранцы выбирают переждать любые потенциальные потрясения и не спешат выходить с украинского рынка.