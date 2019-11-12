Около 70% украинцев хотят жесткой уголовной ответственности за неуплату налогов – опрос

Также почти половина граждан считает, что основную часть налогов нужно направлять на социальную сферу.

Около 70% украинцев считают, что за неуплату налогов нужно вводить жесткую уголовную ответственность.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг” с 22 по 30 октября.

Читайте такжеПочти 75% украинцев поддерживают борьбу со схемами уклонения от налогов – опрос

Кроме того, 79% респондентов считают, что налоги способствуют развитию Украины, а 74% - убеждены, что усиление контроля над уплатой налогов приведет к улучшению экономического положения в Украине.

По данным опроса, 68% украинцев убеждены, что своевременная уплата налогов обеспечивает достойную пенсию в будущем, и столько же поддерживают утверждение, что за неуплату налогов нужно вводить жесткую уголовную ответственность. При этом не менее двух третей уверены, что размер налогов в Украине является очень высоким.

В пресс-релизе по результатам опроса говорится, что тезис о высоком уровне налогов в Украине больше всего поддерживают те, кто имеет собственный бизнес. Кроме того, среди этой категории опрошенных наименьшей поддержкой пользуются утверждение касаемо введения жесткой уголовной ответственности за неуплату налогов, и то, что своевременная уплата фискальных сборов обеспечивает достойную пенсию в будущем.

Как отмечается в пресс-релизе, 47% респондентов считают, что основную часть налогов нужно прежде всего направлять на социальную сферу (медицина, образование, пенсии, субсидии), а 39% уверены, что за счет налогов, прежде всего нужно реформировать и развивать экономику, строить новую инфраструктуру государства.

Кроме того, более 70% респондентов убеждены, что нужно увеличивать размер налогов для олигархов и крупного бизнеса.

При этом о поддержке такой инициативы относительно физических лиц предпринимателей (ФОПов), малых предприятий и наемных работников мнения совершенно противоположные. Так, более 70% выступают или за то, чтобы оставить налоги для этих категорий без изменений, или же наоборот уменьшить.

Читайте такжеРазумков прогнозирует на четверг рассмотрение проекта госбюджета-2020

Что касается среднего бизнеса, то мнения опрошенных разделились таким образом: 25% поддерживают повышение налогов для среднего бизнеса, 30% – высказались за уменьшение налогов, столько же – за то, чтобы ничего не менять.

Кроме того, 85% респондентов поддерживают усиление ответственности за неуплату налогов для олигархов и крупного бизнеса, а 58% поддерживают такую инициативу относительно среднего бизнеса. Между тем, для представителей малого предпринимательства мнения опрошенных разделились: около 40% поддерживают усиление уровня наказаний за неуплату налогов, столько же – против. Последних больше среди тех, кто имеет собственное дело.

В пресс-релизе также говорится, что половина респондентов знает сумму налогов, которую платит государству ежемесячно при получении зарплаты или прибыли, почти 30% - не знают, каждый пятый указал, что не получает зарплаты или прибыли.

***Социологическая группа “Рейтинг” проводила опрос с 22 по 30 октября среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.