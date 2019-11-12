НБУ перенес срок пополнения банками капитала на полгода

Регулятор инициировал сокращение минимального размера уставного капитала банка до 200 миллионов гривень с 500 миллионов гривень, действующих на сегодня.

Национальный банк Украины перенес срок пополнения банками уставного капитала до 300 миллионов гривень на полгода – до января 2021 года.

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор инициировал сокращение минимального размера уставного капитала банка до 200 миллионов гривень с 500 миллионов гривень, действующих на сегодня.

"До принятия Верховной Радой Украины соответствующего законопроекта Национальный банк принял решение перенести с 11 июля 2020 года на 1 января 2021 года срок приведения банками размера уставного и регулятивного капитала до 300 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что после принятия закона регулятор внесет соответствующие изменения в свои нормативно-правовые акты.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и Давид Арахамия предлагают Верховной Раде снизить минимальный размер уставного капитала банка до 200 миллионов гривень с 500 миллионов гривень, установленных в настоящее время. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 6 ноября (№2385).

По предыдущему графику НБУ, срок пополнения капитала до 300 миллионов гривень был установлен до 11 июля 2020 года, до 400 миллионов гривень – 11 июля 2022 года, до 500 миллионов гривень – 11 июля 2024 года.

Согласно отчетности банков на 1 сентября, в Украине нет банков с уставным капиталом ниже 200 миллионов гривень, но у 30 финучреждений капитал ниже 300 миллионов гривень.