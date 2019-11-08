НБУ поддерживает снижение минимального капитала банков

Сегодня даже небольшие банки имеют достаточный капитал на случай кризисных явлений.

Национальный банк Украины поддерживает инициативу депутатов о снижении минимального размера уставного капитала банка до 200 миллионов гривень с 500 миллионов гривень, установленных в настоящее время.

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Об этом сообщила журналистам первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Сегодня мы видим, что даже небольшие банки за счет реструктуризации, изменения своей модели и других мер имеют достаточный капитал даже на случай кризисных явлений", - пояснила Рожкова.

Также она отметила, что на сегодня регулятор имеет эффективные инструменты стимулирования работы банков, чтобы предупредить недостаток капитала.

"Если мы видим, что в перспективе трех лет бизнес-модель убыточная, нежизнеспособная, мы вводим ограничения уже сегодня, и это в первую очередь касается работы с физическими лицами в части привлечения средств", - добавила Рожкова.

Она напомнила, что со следующего года банки будут обязаны формировать буферы капитала, в том числе повышенные буферы для системно важных банков.

"Это все дополнительные инструменты, которых у нас не было ни в 2014, ни в 2015, ни в 2016 году. Сегодня они у нас есть. И Международный валютный фонд, посмотрев, как мы работаем и какие инструменты применяем, согласился, что эту норму можно отменять. Потому мы это также поддерживаем", - резюмировала Рожкова.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и Давид Арахамия предлагают Верховной Раде снизить минимальный размер уставного капитала банка до 200 миллионов гривень с 500 миллионов гривень, установленных в настоящее время. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 6 ноября (№2385).

Действующий Закон Украины "О банках и банковской деятельности" устанавливает минимальный размер уставного капитала для банка не ниже 500 миллионов гривень. Согласно графику НБУ, срок пополнения капитала до 300 миллионов гривень установлен до 11 июля 2020 года, до 400 миллионов гривень – 11 июля 2022 года, до 500 миллионов гривень – 11 июля 2024 года.

Согласно отчетности банков на 1 сентября, в Украине нет банков с уставным капиталом ниже 200 миллионов гривень, но у 30 финучреждений капитал ниже 300 миллионов гривень.