Льготникам объяснили, как будет работать норма об оплате за коммуналку до 20% дохода

Повышение базовой нормы оплаты за коммуналку для льготников до 20% дохода не означает автоматическую оплату в таких пределах.

Повышение размера базовой нормы оплаты за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства не означает автоматическую оплату в таких же пределах.

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Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в ходе брифинга в министерстве.

«С мая следующего года будет изменен процент в соответствующей формуле. Но это далеко не означает, что всем будут платить на 5% меньше. Формула построена таким образом, что домохозяйствам, у которых меньше этот процент, будет и меньше доначисление», - сказал чиновник.

Он привел пример: если пенсионер при пенсии 2 тыс. грн платил 9% дохода, то сейчас он будет платить 10% дохода, что в абсолютных цифрах не критично.

Как сообщал УНИАН, согласно решению Кабинета министров, размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий с 1 мая 2020 года вырастет с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

С 1 октября в Украине действует система монетизированных субсидий, по которой денежная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг передается напрямую людям, а не предприятиям-поставщикам услуг.

В октябре премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство в ближайшее время не планирует повышать коммунальные тарифы для домохозяйств, но отметил, что не все зависит от правительства.