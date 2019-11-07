цей матеріал доступний українською

Льготникам объяснили, как будет работать норма об оплате за коммуналку до 20% дохода

15:04, 07 ноября 2019
Финансы
61 0
 Домохозяйства, у которых меньше процент, получат меньшее доначисление / фото УНИАН

Повышение размера базовой нормы оплаты за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства не означает автоматическую оплату в таких же пределах.

Читайте такжеНовые правила: украинцы получат квитанции за коммуналку без учета субсидий

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в ходе брифинга в министерстве.

«С мая следующего года будет изменен процент в соответствующей формуле. Но это далеко не означает, что всем будут платить на 5% меньше. Формула построена таким образом, что домохозяйствам, у которых меньше этот процент, будет и меньше доначисление», - сказал чиновник.

Он привел пример: если пенсионер при пенсии 2 тыс. грн платил 9% дохода, то сейчас он будет платить 10% дохода, что в абсолютных цифрах не критично.

Как сообщал УНИАН, согласно решению Кабинета министров, размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий с 1 мая 2020 года вырастет с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

С 1 октября в Украине действует система монетизированных субсидий, по которой денежная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг передается напрямую людям, а не предприятиям-поставщикам услуг.

В октябре премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство в ближайшее время не планирует повышать коммунальные тарифы для домохозяйств, но отметил, что не все зависит от правительства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #коммунальные тарифы#субсидии на коммуналку