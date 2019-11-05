Премьер против идеи допечатать недостающие гривни
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не поддерживает идею целевой эмиссии денег.
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"Я против того, чтобы печатать деньги, потому что это скрытый налог на людей", - заявил Гончарук, отвечая на вопросы журналистов.
Он пояснил, что печать денег забирает средства у налогоплательщиков.
"Монетарная политика – это все-таки сфера Национального банка, и потому я тут оставлю окончательное решение нашим коллегам", - добавил Гончарук.
В то же время, он отметил, что правительство и Нацбанк действуют согласованно, чтобы гривня была стабильной, а макроэкономическая ситуация улучшалась, что способствует снижению инфляции и ставок по кредитам.
Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в сентябре сократился на 1,1%, но при этом вырос на 1,2% с начала года - до 441 миллиарда гривень.
Денежная база включает в себя наличные деньги в обращении и обязательства центрального банка перед банками.