Евросоюз и ЕБРР выделяют гранты для развития малого и среднего бизнеса в Украине

На улучшение своего бизнеса предприниматели могут получить грант в размере от 75 до 90% от стоимости проекта, в зависимости от того, кто выступит консультантом компании.

Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) могут получить гранты для развития от Европейского Союза в рамках инициативы EU4Business, которую в Украине частично имплементирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Соответствующие программы для украинских предпринимателей презентовал представитель ЕБРР Тимур Халилов на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

Как рассказал Т. Халилов, суть программ заключается в том, что ЕБРР помогает уже существующему бизнесу проанализировать свою деятельность, и там, где можно, ее улучшить.

На улучшение своего бизнеса предприниматели могут получить грант в размере от 75 до 90% от стоимости проекта, в зависимости от того, кто выступит консультантом компании.

«Для работы над проектом мы привлекаем консультанта, который поможет трансформировать бизнес. Это может быть украинский консультант или международный эксперт-практик, имеющий подтвержденный опыт не менее 15 лет работы на аналогичном рынке. В проектах, где консультант - представитель зарубежной компании, сумма грантовых выплат достигает 90%», - пояснил принцип выделения средств Т. Халилов.

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Также он сообщил, что ЕБРР предлагает кредитование для украинского бизнеса.

По словам аналитика, благодаря поддержке грантовой поддержке ЕББР малому и среднему бизнесу на консалтинговые проекты с 2010 уже реализовано более 1000 проектов.

В качестве примера он привел сеть магазинов М Play. До начала работы с ЕБРР она имела другое название и работала по всей стране. Однако консультанты посоветовали сети провести полный ребрендинг, компания сменила название, внешний вид и модель позиционирования. Также для нее была разработана новая стратегия развития.

«Как результат, за год после завершения проекта компания на 17% увеличила оборот, и на 14% - количество персонала. Это довольно большие проценты как для компании, которая не является стартапом. Такому толчку в развитии способствовало именно привлечение корректных инструментов для работы», - отметил Т. Халилов.

В целом, по данным ЕБРР 65% украинских компаний отметили рост оборота в среднем на 80%. Также они сформировали более 6,5 тыс. новых рабочих мест и привлекли более 81 млн евро внешних инвестиций.

Напомним, в 2016 году между ЕС и ЕБРР было подписано соглашение, в рамках которого было выделено 40 млн евро на консультационную, учебную, информационную и иную поддержку малого и среднего бизнеса. В этом году в ЕБРР запланировали и уже реализуют 160 консалтинговых проектов.