Кабмин выделил 300 миллионов гривень на жилье для переселенцев и участников АТО/ООС

Выделенных денег должно хватить на жилье для 950 семей.

Кабинет министров Украины выделил 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей и усилил возможности для безопасности учащихся в школах.

Как сообщила пресс-служба Кабмина, соответствующее решение правительство приняло на своем выездном заседании в Мариуполе Донецкой области.

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В частности, как отмечается, расширена программа строительства доступного жилья и выделены дополнительные 300 млн грн, которые до конца 2019 года позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных человек и около 200 участников АТО/ООС.

Правительство также одобрило документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ. Это усилит безопасность учеников в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения ООС.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о планах правительства привлечь более 611 млн грн на реконструкцию аэродрома «Запорожье» до 2023 года.