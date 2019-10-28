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Гончарук пообещал более 600 миллионов гривень на аэропорт "Запорожье"

15:44, 28 октября 2019
Транспорт
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Гончарук: ремонтные работы завершили буквально неделю назад / фото facebook/PMHoncharuk

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Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

«Прилетели на только что отремонтированную взлетно-посадочную полосу запорожского аэропорта. Ремонтные работы завершили буквально неделю назад. На этот аэропорт у нас амбициозные планы. А благодаря государственной программе развития аэропортов планируем привлечь больше 611 млн грн на реконструкцию аэродрома «Запорожье» до 2023 года», - написал он.

Гончарук отметил, что уже в декабре завершается строительство и начинает работать новый терминал площадью более 12,5 тыс кв. м.

«Он сможет обслуживать около 400 пассажиров в час - 250 на международных рейсах и 150 на внутренних», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее один из крупнейших мировых лоукостеров WizzAir заявил об открытии 6 новых рейсов в Европу из Запорожья.

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Теги: #Запорожье#Алексей Гончарукпогода в Запорожье