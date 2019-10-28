Гончарук пообещал более 600 миллионов гривень на аэропорт "Запорожье"

Премьер отметил, что уже в декабре завершается строительство и начинает работать новый терминал площадью более 12,5 тыс кв. м.

Правительство планирует привлечь более 611 млн грн на реконструкцию аэродрома «Запорожье» до 2023 года.

Читайте такжеВ Мининфраструктуры назвали стоимость достройки скандального моста в Запорожье

Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

«Прилетели на только что отремонтированную взлетно-посадочную полосу запорожского аэропорта. Ремонтные работы завершили буквально неделю назад. На этот аэропорт у нас амбициозные планы. А благодаря государственной программе развития аэропортов планируем привлечь больше 611 млн грн на реконструкцию аэродрома «Запорожье» до 2023 года», - написал он.

Гончарук отметил, что уже в декабре завершается строительство и начинает работать новый терминал площадью более 12,5 тыс кв. м.

«Он сможет обслуживать около 400 пассажиров в час - 250 на международных рейсах и 150 на внутренних», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее один из крупнейших мировых лоукостеров WizzAir заявил об открытии 6 новых рейсов в Европу из Запорожья.