Нацбанк ожидает, что международные резервы вырастут до $23 миллиардов

Также регулятор пересмотрел прогнозы по платежному балансу.

Национальный банк улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины на конец 2019 года до 22,9 млрд долл. с 21,7 млрд долл., прогнозируемых ранее.

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Как говорится в материалах НБУ, прогноз на 2020 год улучшен до 23,9 млрд долл. с 22,8 млрд долл., на 2021 год – остался на уровне 23 млрд долл.

Также регулятор пересмотрел прогнозы по платежному балансу, ожидая в 2019 году профицит на уровне 2,6 млрд долл. вместо 0,6 млрд долл., в 2020 году – 0,6 млрд долл. вместо 0,2 млрд долл., 2021 году – дефицит 1,1 млрд долл. вместо 0,4 млрд долл.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 октября составили 21,438 млрд долл., что на 3% выше показателя на начало года.