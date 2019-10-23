В Минобразования планируют выделить по 2 880 гривень для каждого ученика на внешкольное образование

Новая концепция должна увеличить количество соискателей внешкольного образования.

Министерство образования разработало концепцию развития внешкольного образования. Планируют популяризировать это направление среди населения и качественно изменить наполнение.

Система образования всегда только догоняет рынок труда, поэтому внешкольное обучение поможет освоить новые навыки не только для детей, но и для взрослых, сообщает сайт Министерства образования.

Читайте такжеМинистр образования и науки Украины Анна Новосад: Мы не можем сделать всех счастливыми, но мы точно должны сделать всех готовыми к жизни

Согласно концепции, министерство делает ставку на повышение качества внешкольного образования, обеспечение доступа к внешкольному образованию, особенно в селах. Также предлагают изменить систему управления образовательными центрами и популяризировать внешкольное образование среди населения

В Украине внешкольное образование представлено в виде кружков, секций, клубов и различных образовательно-культурных объединений.

Министерство обещает создавать новые центры внешкольного образования, а также призывает пользоваться имеющимися, ведь они финансируются из государственного бюджета, а значит из наших налогов.