Не менее половины благотворительных грузов въезжает в Украину, как товарный экспорт.

Государственная таможенная служба планирует запустить электронный реестр получателей гуманитарной помощи.

Об этом во время брифинга заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"Хочется сделать полностью электронный реестр, где мы будем видеть, кто получает, что получает, от кого и насколько часто", - сказал он.

По информации Нефедова, не менее половины благотворительных грузов въезжает в Украину, как товарный экспорт, потому отправитель получает возвращение НДС.

По его словам, сейчас вопросом получения гумпомощи ведает комиссия при Минсоцполитики.

Нефедов добавил, что реестр могут запустить в качестве пилотного проекта при Кабмине за счет грантовых средств.

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Как сообщал УНИАН, 10 октября правоохранители блокировали масштабную противоправную схему ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам. Оперативники установили, что предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. В Киеве правоохранители изъяли контрабандную брендовую одежду на почти 100 млн грн.

Всего было проведено 40 обысков в Киевской, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областях по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов противоправной схемы. Следователи получили документацию, которая свидетельствует о проведении нелегальной сделки.

В рамках начатого уголовного производства продолжается досудебное следствие, в частности, проверяется причастность к противоправной деятельности служащих таможни.