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Государственная таможенная служба планирует запустить электронный реестр получателей гуманитарной помощи

20:04, 21 октября 2019
Финансы
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Нефедов добавил, что реестр могут запустить как пилотный проект при Кабмине / фото УНИАН

Об этом во время брифинга заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"Хочется сделать полностью электронный реестр, где мы будем видеть, кто получает, что получает, от кого и насколько часто", - сказал он.

По информации Нефедова, не менее половины благотворительных грузов въезжает в Украину, как товарный экспорт, потому отправитель получает возвращение НДС.

По его словам, сейчас вопросом получения гумпомощи ведает комиссия при Минсоцполитики.

Нефедов добавил, что реестр могут запустить в качестве пилотного проекта при Кабмине за счет грантовых средств.

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Как сообщал УНИАН, 10 октября правоохранители блокировали масштабную противоправную схему ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам. Оперативники установили, что предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. В Киеве правоохранители изъяли контрабандную брендовую одежду на почти 100 млн грн.

Всего было проведено 40 обысков в Киевской, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областях по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов противоправной схемы. Следователи получили документацию, которая свидетельствует о проведении нелегальной сделки.

В рамках начатого уголовного производства продолжается досудебное следствие, в частности, проверяется причастность к противоправной деятельности служащих таможни.

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Теги: #гуманитарная помощь