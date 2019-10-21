Эксперт спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине до конца года

По словам эксперта, на сегодня на валютном рынке Украины наблюдается избыток доллара.

Курс доллара в Украине в обменниках к концу 2019 года будет находиться на отметке 27-27,5 грн/$.

Такой прогноз озвучил экономист Игорь Гарбарук. По его словам, определенный рост курса возможен в ближайшие недели, передает "Обозреватель".

"В третьей декаде октября и в начале ноября, я думаю, определенный рост курса произойдет... Я думаю, уровень 27-27,5 грн/$ на конец года – это как раз и будет тот реальный курс в обменниках, который мы увидим", – рассказал экономист.

По словам Гарбарука, на сегодня на валютном рынке Украины наблюдается избыток доллара.

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"Три дня назад на миллиард с лишним продали облигации внутреннего государственного займа. Нерезиденты страны завели сюда валюту, купили гривни и приобрели ценные бумаги... У нас достаточно хороший урожай – только за первые полгода на 42% вырос экспорт зерна. На 19% за полгода вырос экспорт черных металлов. На 13% выросли поступления от наших заробитчан… Складывается ситуация, что предложение валюты на рынке больше, чем нужно. Потому курс не растет", – объяснил он.

При этом Гарбарук отметил, что, несмотря на стабильный доллар, наблюдается рост цен на топливо, продукты, товары.

"Инфляция не настолько привязана к доллару", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 21 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,04 грн/долл., к евро – на уровне 27,90 грн/евро.