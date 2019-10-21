Почем сегодня валюта: доллар снова дороже 25 гривень

Национальный банк Украины на понедельник, 21 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,04 грн/долл., к евро – на уровне 27,90 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2503.5071 (17 октября – 2473.3852)

100 EUR – 2789.9083 (17 октября – 2748.6730)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу, 18 октября, к закрытию торгов установились на уровне 25,09/25,13 грн/долл., что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 27,95/27,99 грн/евро, что на 29 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.