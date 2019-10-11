Доллар и евро упали в цене: официальный курс

Национальный банк Украины на пятницу, 11 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,53 грн/долл., к евро – на уровне 27,06 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2453.0569 (10 октября – 2470.1001)

100 EUR – 2705.7218 (10 октября – 2712.4169)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 10 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,49/24,53 грн/долл., что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 26,99/27,03 грн/евро, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.