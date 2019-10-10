Доллар вернулся к падению: гривня укрепилась на 13 копеек

Гривня на межбанке в четверг выросла до 24,49/24,53 грн/долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 10 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,49/24,53 грн/долл., что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Читайте такжеВозможен ли доллар по 8 гривень: мнение эксперта

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 26,99/27,03 грн/евро, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на пятницу, 11 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,53 грн/долл., к евро – на уровне 27,06 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 9 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,62/24,66 грн/долл., что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.